Milletin demokrasi mücadelesi bu müzede anlatılıyor

15 Temmuz günü ve gecesinde yaşananlar, asla unutulmayacak olan şehit ve gaziler... Milletin demokrasi mücadelesi dijital yöntemler kullanılarak anlatılıyor.

15 Temmuz'da darbecilere karşı gösterilen şanlı direniş hiç unutulmasın, gelecek nesillere aktarılsın diye kuruldu Demokrasi Müzesi. Açıldığı 2021 yılından bu yana müzeye ziyaretçilerin ilgisi yoğun.

Müze 8 salondan oluşuyor

Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında inşa edilen müzenin kubbe bölümü hariç tamamı yerin altında bulunuyor. 8 salondan oluşan müzenin ilk bölümünde Türkiye ve dünyadaki darbeler, yazılı ve görsel olarak aktarılıyor.

Ziyaretçiler özel bir salonda o gün sabah saatlerinden itibaren yaşanan gelişmeler tanık oluyor. Ardından ses ve ışık efektleri eşliğinde bir tankın altından geçiliyor. Darbe girişiminin başlamasından önlenmesine kadarki her an, video projeksiyon uygulamasıyla "En uzun gece" salonunda canlandırılıyor.

15 Temmuz'a direnen halk, gazi ve şehit yakınlarının o gece yaşadıkları özel bir prodüksiyonla paylaşılıyor. Ziyaretçiler, 'sela koridoru'ndan geçerek 251 şehidin hikayelerinin anlatıldığı bölüme ulaşıyor. Prizma şeklindeki bölümlerde her şehidin biyografisine yer veriliyor.

Ziyaretçiler tıpkı o günkü gibi karanlıktan geçerek aydınlığa ulaşıyor. Müzenin son bölümünde bir çınar ağacı var. Bu ağaç kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeliyor. Yapay çınar ağıcının altındaki silikon heykeller 15 Temmuz'un ardından demokrasi nöbeti tutan milyonları temsil ediyor.

"Cereyan eden tüm olayların yaşatıldığı bir müze burası"

15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürü Veysi Gün, TRT Haber'de şunları kaydetti;

Ziyarete açıldığı ilk günden beri müzemiz 120 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Bunların çoğunluğu yerli ziyaretçelerimiz. Bine yakın da yabancı ziyaretçi ağırladık. Müzemiz tamamen diğer müzelerden farklı ve ziyaretçi sayısı oranı olarak baktığımız zaman Ankara, gelen ilk üçe giren bir ziyaretçi sayısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. O hain kalkışmadan sonra var olan olayların öncesi,o esnada olanlar ve sonrasında cereyan eden tüm olayların yaşatıldığı bir müze burası.

Müzemiz diğer müzelerden farklı olarak tamamen dijital teknolojilerle donatılmış bir müze. Dijital teknolojilerle her mecrada yüksek ses efektleri görsel efektlerle donatılmış ve o anı yaşatan hissiyatı veren, sağlayan mecra durumunda.

Haber: Ümmühan Kılıç

Kamera: Mustafa Emrah Yazıcı - Kurgu: Mustafa Şencan