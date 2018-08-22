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Mili Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanımasını, "tam bir basiretsizlik örneği" olarak nitelendirdi.

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Mili Savunma Bakanlığından Yunanistana tepki

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