Mili Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanımasını, "tam bir basiretsizlik örneği" olarak nitelendirdi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:39





