Mili Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanımasını, "tam bir basiretsizlik örneği" olarak nitelendirdi.
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