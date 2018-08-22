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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yunanistan'a tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan'ın skandal kararını AB dahil bütün tarafların reddetmesi ve kınaması gerektiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından Yunanistana tepki

Cumhurbakanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan yargısının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesine tepki gösterdi.

Yaptığı paylaşımda, Yunanistan Danıştayı'nın uluslararası anlaşmaları çiğnediğini belirten Cumhurbakanlığı Sözcü Kalın, "Yunanistan’ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir." açıklamasında bulundu.


Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yunanistan, fetö, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
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