Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yunanistan'a tepki

Cumhurbakanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan yargısının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesine tepki gösterdi.

Yaptığı paylaşımda, Yunanistan Danıştayı'nın uluslararası anlaşmaları çiğnediğini belirten Cumhurbakanlığı Sözcü Kalın, "Yunanistan’ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir." açıklamasında bulundu.

Yunanistan Danıştayı, bir darbeciye iltica hakkı tanıyarak uluslararası anlaşmaları çiğnemiş ve Yunanistan’ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 22 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber