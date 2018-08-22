AK Parti'den Yunanistan'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabında, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan bir darbeciye daha iltica hakkı verilmesini değerlendirdi.

"Yunan yargısı skandal bir karara daha imza atmış oldu"

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesini kararlaştırdığını belirten, Çelik, "Yunan yargısı darbecileri himaye eden skandal bir karara daha imza atmış oldu. Geçmişte darbelerden acı çekmiş Yunanistan’da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını, başka amaçlarla hareket edildiğini gösteriyor." dedi.

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesini kararlaştırdı. Yunan yargısı darbecileri himaye eden skandal bir karara daha imza atmış oldu. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Ağustos 2018

Geçmişte darbelerden acı çekmiş Yunanistan’da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını, başka amaçlarla hareket edildiğini gösteriyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Ağustos 2018

"Terörle mücadelede çifte standartlarla davranmak teröre destek vermektir"

Darbecilerin Türk milletinin ve devletinin en tehlikeli düşmanları olduğuna dikkat çeken Ömer Çelik, "Yunan yargısı verdiği kararlarla Türkiye’nin düşmanlarından yana tavır almaktadır. Darbecilere karşı mücadele terörle mücadele gibi ilkelerle yürütülmelidir. Terörle mücadelede çifte standartlarla davranmak teröre destek vermektir. Darbecileri himaye eden yargı kararları da darbeye destek vermek anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Darbeciler milletimizin ve devletimizin en tehlikeli düşmanlarıdır. Yunan yargısı verdiği kararlarla Türkiye’nin düşmanlarından yana tavır almaktadır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Ağustos 2018

Darbecilere karşı mücadele terörle mücadele gibi ilkelerle yürütülmelidir. Terörle mücadelede çifte standartlarla davranmak teröre destek vermektir. Darbecileri himaye eden yargı kararları da darbeye destek vermek anlamına gelmektedir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Ağustos 2018

Yunan yargısı darbecilerin yanında yer almıştır

Yunan yargısı verdiği kararlarla, Türkiye düşmanlarının ve darbecilerin yanında yer aldığını söyleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi:

"Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur. Teröre karşı verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, darbecilere karşı da kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadele sırasında teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız."

Açık ve net, Yunan yargısı verdiği kararlarla, Türkiye düşmanlarının ve darbecilerin yanında yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Ağustos 2018

Teröre karşı verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, darbecilere karşı da kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadele sırasında teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Ağustos 2018

Yunan Danıştayı'nın kararı

Yunan Danıştayı, darbecilerden Süleyman Özkaynakçı için verilen iltica hakkında hükümetin itirazını karara bağladı. Emsal teşkil edecek kararda, hükümetin itirazı reddedilerek, firari eski askerlere iltica hakkı tanınmasına hükmedildi.

Danıştay tarafından verilen kararın ardından, darbeci Özkaynakçı için seyahat belgesi temin edilebilecek.

Kaynak: TRT Haber