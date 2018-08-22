Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yunanistan hükümetinin, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınmasına dair yaptığı itirazı reddeden Yunanistan Danıştayı’nın skandal bir karara daha imza attığı belirtildi.

Açıklamada, “Yunanistan Danıştayı’nın bu kararı Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir.” denildi.

Yunanistan’ın, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırladığını belirten Dışişleri, “Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir.” çağrısı yaptı.

Kaynak: TRT Haber