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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Yunanistan'a tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Yunanistan’ın iltica kararına tepki göstererek, “Yunanistan'ın bu tür davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim.” dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeliden Yunanistana tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Bahçeli, FETÖ'cülere iltica hakkı tanınması ile ilgili, "Yunanistan'ın bu tür davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, ABD ile ilişkilerle ilgili olarak da, “Bir papaz uğruna Türkiye ile ilişkilerini, dostluk ve müttefiklik anlayışını yok farz edebilecek bir hataya düşen Trump'ın kafasında acaba ne vardır? Bunu iyi anlamalıyız. Bu bir papaz meselesi değildir. Türkiye'ye darbe teşebbüsünün arka planı olan ABD, darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor.” dedi.

Kaynak: AA

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