Milliyetçi Hareket Partisinde (MHP), Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa'da okul yaptırmak için, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, talimatıyla harekete geçildi.

Projeye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de destek geldi.

MHP yönetimi projeyle ilgili olarak ilk adımı atıyor. Oluşturulan bir heyet yer tespiti için Azerbaycan'a gidecek.

Heyette Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve okul projesinin de mimarı olan Eski Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın yer alıyor.

Heyet önce Bakü'de Azerbaycanlı yetkililerle görüşecek. Ardından Şuşa'ya geçerek Azerbaycanlı yetkililerle okulun yeri için tespit yapacak.