Liberya bayraklı İngiliz şirkete ait Mozart isimli gemi 23 Ocak’ta deniz haydutlarının saldırısına uğradı.



19 mürettebattan 15’ini kaçıran korsanlar Azerbaycan vatandaşı olan personeli öldürmüştü. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaştı.



Kaçırılan 15 Türk gemiciden ilk haber ise 5 gün sonra geldi. Haydutlar şirketin Hamburg ofisini aradı. Tüm mürettebatın isimlerini sayıp iyi olduklarına dair kanıt sundu.

"İlk ve tek önceliğimiz en hızlı şekilde serbest bırakılmaları"

Boden Denizcilik'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boden Denizcilik, 23 Ocak'ta Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir.

Boden Denizcilik ve Boden Denizcilik'in Borealis Denizcilik'teki ortakları ilk ve tek öncelikleri olan ekip arkadaşlarının en hızlı şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı göstermeye devam etmekte ve alıkonan denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürmektedir. Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır."