MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle Türkiye ekonomisi için olumsuz bekleyişlerin bertaraf edildiğini söyledi.

Hükümetin tarihi nitelikteki görevini muvaffakiyetle yerine getirdiğini belirten Bahçeli, MHP'nin, hükümetin alacağı her kararın arkasında olduğunu kaydetti.

"Milletimiz metin ve müsterih olmalıdır, ekonominin çarkları dönecek, risklerle dolu bu felaket dönemi mutlaka aşılacaktır" değerlendirmesi yaptı.

Bahçeli, sosyal medya üzerinden provokasyon yapanları "virüsten daha tehlikeli ahlaksızlar" diye niteledi.

