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Camilerde alınacak yeni tedbirler açıklandı
[Fotoğraf: AA ]
Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde alınacak yeni tedbirleri açıkladı. Cuma günü ve kandil gecesi cami ve mescitler kapalı tutulacak ve cuma namazı için sala da okunmayacak.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika diyanet cami namaz cuma namazı koronavirüsSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 15:28
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