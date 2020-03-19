TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, koronavirüse karşı alınan tedbirler bağlamında milletvekillerinden oturum mesafelerine dikkat edilmesini istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili son gelişmeler hakkında vekillere hitap etti. Bakan'ın açıklamaları şöyle:

- Virüsün hızla yayıldığı ülkelerden sonuç çıkardı.

- Kovid-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri referans laboratuvarda çalışılmakta ve 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır. Bugün itibarıyla iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkez de çalışmaya başladı.

- Halen toplam 20 ülkeye uçuş yasağı uyguluyoruz.

- Kamu ve özel sektörün birlikte hizmet vereceği 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitemiz söz konusu.

- Olası kötü senaryolara hazırız.

- 40 gündür kullandığımız yerli tanı kitini başka ülkelere de yolladık. ABD'ye 500 bin kit gönderdik.

-Yarından itibaren Çin'den gelecek hızlı tanı kitini devreye alacağız.

-Şu ana kadar 10 bin test yaptık. Yakında günlük 15 bin yapmak istiyoruz.

-Tüm kamu ve üniversite hastanelerine maske dağıttık.

-Her hastanenin hasta kabul edebileceği şekilde yeni bir planlama yaptık.

-Sağlık ordumuza yeni güvenceler sağlanmalı. Tüm sağlık personelimizin hak ettiği itibarın millet nezdinde yerini biliyorum.

-Başarımız stratejik olduğu kadar operasyoneldir.