Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte internette salgınla ilgili kaynağı belirsiz elektronik posta sayısı arttı.

Dolandırıcılar sahte isimler kullanarak kendilerini Bilim Kurulu üyesi gibi gösteriyor. Görünürde virüsten korunma yöntemleri anlatılıyor ancak gerçek hiç de öyle değil.

Maillerdeki linkler birer tuzak olabilir

Bu maillerde bulunan linkler zararlı yazılımlar içeriyor. Linke tıklandığında bilgisayar korsanı hackerlar bilgisayardaki tüm bilgileri ele geçiriyor.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Ali Süzen:

"Kullanıcı bir korkuyla, bir panikle bu içeriği indiriyor. Zararlı yazılım bilgisayarına bulaşıyor. Belli bir süre saldırganlar kişileri takip ediyor. Bilgisayarda yaptıkları işlemleri takip ediyorlar ve hem özel bilgileri hem kredi kartı bilgilerini hem de parolalarını ele geçirmiş oluyorlar."

Dolandırıcılardan nasıl korunulur?

Peki bu durumdan korunmanın yolları neler? Aslında gelen mailden şüphelenmek için biraz dikkatli olmak yeterli.

Ahmet Ali Süzen:

"Kaynağını bilmediğimiz içerikleri kesinlikle tıklamamamız gerekiyor. Bazen x.com veya edu uzantılı, edu.tr uzantılı bir adresten geldiğini biz zannediyoruz. Ama sonundaki ufak bir takı onun farklı bir yerden geldiğini anlatıyor."

Ücretsiz reklam içeriği gibi görünen yönlendirmeler tehdit oluşturuyor

Sosyal medyadaki ücretsiz reklam içeriği gibi görünen yönlendirmeler de ikinci bir tehdit. Bunları da kesinlikle açmamak gerekiyor.

Ahmet Ali Süzen:

"Bu tarz şeylerin asla sosyal medyada sponsorlu olarak dağıtılmadığını çok iyi bilmemiz gerekiyor."

Doğru bilgilendirmeler için ise devletin yetkin internet sayfalarına başvurmak en doğrusu.