Dünya 2000-2020 yılları arasında 4'ü büyük 6 salgın yaşadı. SARS, Kuş Gribi, Domuz Gribi , MERS, Ebola ve Zika. Bu virüslerin neden olduğu hastalıkların birçoğunun tedavisi bulunmazken, en fazla ölüm domuz gribi ve Ebola salgınında yaşandı.

Sars

2003 yılında dünya, şiddetli akut solunum yolu sendromu olan SARS virüsü ile sarsıldı. İlk olarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da görülen virüs kısa sürede 37 ülkede yayıldı. Virüs 9 ayda, 8 bin 422 kişide görüldü. 916 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Virüse karşı hala koruyucu aşı veya ilaç tedavisi yok.

Sars, 2003'te Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’dan 37 ülkeye yayıldı. 8 bin 422 kişiye bulaştı. 916 kişi yaşamını yitirdi.

Kuş gribi

2005 yılında kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsü ortaya çıktı. Virüs, göçmen kuşlar ile 61 ülkeye yayıldı. Kanatlı hayvanlardan insana bulaşan virüse yaklaşık 5 bin kişi yakalandı. 245 kişi hayatını kaybetti. Virüsle ilgili hem ilaç hem de aşı çalışmaları devam ediyor.

Kuş gribi, 2005'te ortaya çıktı. Göçmen kuşlar ile 61 ülkeye yayıldı. 5 bin kişiye bulaştı. 245 kişi hayatını kaybetti. İlaç ve aşı çalışmaları sürüyor.

Domuz gribi

Dünya, 2009 yılında son 50 yılın en büyük salgını olarak adlandırılan domuz gribiyle karşı karşıya kaldı. İlk olarak Meksika'da domuzlarda görülüp genetik değişimle insana bulaşan H1N1 virüsü kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün “geniş çaplı salgın” ilan ettiği virüsten 18 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Virüs için hem ilaç hem de aşı geliştirilerek neden olduğu hastalık kontrol altına alındı.

Domuz gribi, 2009'da Meksika'dan tüm dünyaya yayıldı. 18 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Hem ilaç hem de aşı geliştirildi.

MERS

2012 yılında ise dünya, bir koronavirüsü enfeksiyonu olan Ortadoğu Solunum Sendromu - MERS ile sınandı. İlk olarak Suudi Arabistan'da görülen virüs bir çok ülkeye yayıldı. Bu ülkede 412 kişi hayatını kaybetti. Diğer ülkelerdeki vakalara ilişkin net rakam yok. Virüsten korunmak için aşı ya da tedavi yöntemi henüz geliştirilemedi.

MERS, 2012'de Suudi Arabistan'dan yayıldı. Bu ülkede 950 kişiye ulaştı, 412'si hayatını kaybetti. Diğer ülkelerdeki vakalara ilişkin net rakam yok.

Ebola

MERS virüsüyle mücadele eden dünya, hemen bir yıl sonrasında bu kez Ebola ile karşılaştı. 2013 yılında Batı Afrika'da görülen virüs kısa sürede yayıldı. 28 bin 638 kişiye bulaştı. 11 bin kişi yaşamını yitirdi. Aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Ebola, 2013'te Batı Afrika'dan yayıldı. 28 bin 638 kişiye bulaştı. 11 bin kişi yaşamını yitirdi. Aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Zika

2015 yılında ise Aedes cinsi dişi sivrisinekler yoluyla yayılan Zika virüsü ortaya çıktı. Brezilya’da görülen virüs 21 ülkeye yayıldı. Virüs hamile kadınların bebeklerinde küçük kafa hastalığına yol açtı. 3 bin 500'den fazla bebeğe teşhis konuldu.

Zika, 2015'te Brezilya’dan 21 ülkeye yayıldı. Hamile kadınların bebeklerinde küçük kafa hastalığına yol açtı. 3 bin 500'den fazla bebek bu hastalığa yakalandı. Dünya çapında net bir rakam bulunmuyor.