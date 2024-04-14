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TRT Haber 14.04.2024 10:25

MHP'de yeni MYK ilk kez toplanıyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu, yarın ilk kez bir araya gelecek. MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığındaki toplantıda, 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek. Seçim sonuçları ile iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

MHP'de yeni MYK ilk kez toplanıyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını yarın yapacak.

MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında 75'i asil 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil 14 üyeli Merkez Disiplin Kurulu toplanacak.

17 Mart'taki kurultayda 11'inci kez güven tazeleyen Devlet Bahçeli, yeni 'A Takımını' belirleyecek.

15 kişilik Başkanlık Divanı kamuoyuyla paylaşılacak.

Divanda, 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısı yer alıyor.

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