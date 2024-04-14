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Gündem
TRT Haber 14.04.2024 03:59

İstanbul ve Ankara'da ağır tonajlı araçlara giriş yasağı başladı

İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların saat 05.00'ten itibaren seyirlerine izin verilmemeye başladı.

İstanbul ve Ankara'da ağır tonajlı araçlara giriş yasağı başladı

Bayram tatili dönüşünde İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için bazı önlemler alındı.

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların bugün saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara'ya seyirlerine izin verilmeyecek.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İçişleri Bakanlığı’nın Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında, İstanbul’da tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtlara ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde izin verilecek. Büyük araçların bugün saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00’e kadar İstanbul’a girişlerine izin verilmeyecek."

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