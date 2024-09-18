Çok Bulutlu 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.09.2024 13:23

MHP, siyasette yeni döneme hazırlanıyor

MHP, yarın yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısında, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde, siyasetteki yeni döneme ilişkin adımlarını belirleyecek.

MHP, siyasette yeni döneme hazırlanıyor

Alınan bilgiye göre, MHP, TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı faaliyetleri öncesinde yeni siyasi döneme hazırlanıyor.

Bu kapsamda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında yarın partinin en üst karar organı MYK ile MDK üyelerinin katılımıyla toplantı yapılacak.

Toplantıda, başta iç ve dış politikadaki gelişmeler olmak üzere, Türkiye'nin gündemindeki öncelikli konular masaya yatırılacak ve fikir alışverişinde bulunulacak.

MHP ve Cumhur İttifakı'nın "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinin de masada olacağı toplantıda, partinin yeni dönemde yürüteceği çalışmalar ele alınacak ve bu kapsamda alınması gereken kararlar istişare edilecek. Toplantıda alınan bu kararlar partinin daha sonraki siyasi adımlarının tayininde belirleyici olacak.

MHP daha önceki MYK toplantısını, 17 Mart'taki 14. Olağan Büyük Kurultayın ardından, Başkanlık Divanı üyelerinin belirlendiği 15 Nisan tarihinde yapmıştı.

İl başkanları toplantısı

Bu arada, 21 Eylül Cumartesi günü ise Genel Başkan Bahçeli başkanlığında il başkanları toplantısı yapılacak.

Toplantıda, il başkanlarının çalışma ve talepleri dinlenecek.

ETİKETLER
Devlet Bahçeli MHP
Sıradaki Haber
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:18
Kendini savcı olarak tanıttı, emekli işçiyi 3 milyon lira dolandırdı
15:14
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölenlerin sayısı 12'ye çıktı
15:12
İsrail, Netzarim ve Philadelphi’deki işgalini genişletmek için Gazze'deki evleri patlatıyor
15:13
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesi için tartışma yoktur
14:52
Gazze Temas Grubu Ürdün'de toplandı
Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülen robdöşambr restore edildi
Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülen robdöşambr restore edildi
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı "Hacer" filmi Karabük'te çekiliyor
TRT ortak yapımı "Hacer" filmi Karabük'te çekiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ