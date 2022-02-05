2023 seçimleri öncesi yol haritası, parlamentoda bu yıl yapılacak çalışmalar, Türkiye ve Dünya gündemdeki gelişmeler. Milliyetçi Hareket Partisi tüm bu başlıkları değerlendirmek üzere Ankara Kızılcahamam’da kampa girdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kampın yapılacağı otele geçmeden önce Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Ülkücü Şehitlerin Anıtı 2011 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından açıldı. Anıtta 1980 öncesi yaşanan olaylarda hayatını kaybeden ülkücü şehitlerin isimleri yer alıyor. 27 metre yüksekliğindeki anıtın tepesinde ay yıldız bulunuyor.

MHP lideri daha sonra anıtta bulunan Gökbörü Otağına geçti. Burada bir süre partililerle sohbet etti.

2023 seçimleri öncesi atılacak adımlar ele alınıyor

MHP kampına Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleri katılıyor. Devlet Bahçeli başkanlığındaki oturumlarda Genel Başkan yardımcıları sunumlarını gerçekleştiriyor. Yeni ekonomi modeli ile 2023 seçimleri öncesi atılacak adımlar ele alınıyor.

Kampta MHP'nin bu yıl yapacağı siyasi çalışmalar öncelikli olarak değerlendiriliyor. Parti kurmayları bir süre önce “Adım adım 2023, il il Anadolu” programları çerçevesinde 81 ili gezdi. Esnaf ve Sivil Toplum Kuruluşları ile görüşüldü. Bu kapsamda hazırlanan saha raporları kampta analiz ediliyor.

Konuşulan bir diğer önemli başlık ise iç ve dış gelişmeler çerçevesinde ülke gündemi. Ekonomiden terörle mücadeleye, dış politikadan küresel gelişmelere Türkiye'yi ilgilendiren konular kapsamlı şekilde ele değerlendiriliyor.

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yıldaki faaliyetleri de gözden geçiriliyor.

Kamp Pazar günü Devlet Bahçeli'nin konuşması ile sona erecek.

Haber: Ahmet Furkan Arvas