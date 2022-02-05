5 Şubat 2020 akşamı İzmir'den kalkan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeye çalışıyordu ama megakentte şiddetli rüzgar etkiliydi.

İniş sert gerçekleşince uçak pistte tutunamadı. Kazada 180 yolcu yaralandı, 3 kişi de öldü.

"Sanki bu iş yaşanacakmış gibiydi"

Hayatını kaybedenlerden biri Alev Gençoğlu'ydu. Ağabeyi Hakan Gençoğlu, ölümün kız kardeşinin talihsiz bir şekilde bulduğunu söyledi:

"Geldiğimiz noktada geriye dönüp baktığınız zaman sanki bu iş yaşanacakmış gibi hatta biliniyormuş gibi hava esiyor.

Akşam 20 uçağı yerine yapacak bir iş yok eve erken geleyim diyor. Saat 17 uçağına biletini değiştiriyor. İnternet üzerinden yerini alıyor. Havaalanında gidip koltuğu değiştiriyor ve maalesef işte gece saat 11'de kazadan sonra 23.30 sıralarında da cenazesini bulduk."

İlk rapor hazırlandı

Kaza'nın hemen ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Kaptan Pilot Mahmut Arslan "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Hollandalı yardımcı pilot hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Her iki pilot hakkında karar daha sonra adli kontrol şartıyla kaldırıldı.

Dosya bilirkişiye gönderildi. Hazırlanan raporda, havalimanı otoritesi, kaptan pilot ve 2 hava trafik kontrolörü asli kusurlu bulundu. İkinci pilot Ferdinand Pondaag ise ikinci derece kusurlu görüldü.

Kazanın üzerinden tam 2 yıl geçmesinin ardından araştırma ve inceleme çalışmaları tamamlandı.

İhmal mi, sabotaj mı, hata mı?

Oluşturulan rapor taslağı üretici ülke olması sebebiyle ABD'deki Ulusal Taşımacılık Emniyet Kurulu'na görüşleri alınmak üzere yollandı.

Taslağın bir nüshası da kara kutu analizlerini yapan Almanya Federal Uçak Kaza Araştırma Bürosu'na gönderildi.

İki kurumun raporlarla ilgili görüşlerini 60 gün içinde bildirmesi istendi. Gelecek önerilerin ardından taslak rapor nihai hale gelecek. Bunun ardından savcılık soruşturmayı tamamlayacak.

Haber: Muhammet Emin Şahin

Kamera: Yunus Şaban Yaman

Kurgu: Muhammet Can Daylan