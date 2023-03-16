Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 15:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MHP grubunun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
MHP TBMM grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.
14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için Meclis'te Cumhurbaşkanı aday gösterme süreci devam ediyor.
AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı. Ardından MHP grubu da aday olarak Erdoğan'ı gösterdi.
Böylece Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Etiketler: AK Parti Cumhurbaşkanlığı MHP Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
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