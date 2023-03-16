14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için Meclis'te Cumhurbaşkanı aday gösterme süreci devam ediyor.

AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı. Ardından MHP grubu da aday olarak Erdoğan'ı gösterdi.

Böylece Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu.