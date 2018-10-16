MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "ittifak" mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun hareketimiz kaçınılmaz bir ihtiyaçtır"

Siyasi kaygı taşımıyoruz çünkü aziz milletimize güveniyoruz. 31 Mart 2019'a belediye sayısı artar mı azalır mı zaviyesinden bakmıyoruz. Oy oranlarıyla yaklaşmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine taarruz planı yapan zillet ittifakının ve arkalarındaki muhasım odakların sistem tartışmalarını alevlendirip rejim krizi çıkarma niyetlerinin önüne geçmek istiyoruz. Türkiye'nin geleceğini dengeli ve kalıcı şekilde belirleyeceksek 31 Mart 2019'a milli ve ahlaki temelde yaklaşmamız aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun hareketimiz kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

ABD'ye Brunson tepkisi

Türkiye'nin değerini bir papaza indiren, Türkiye'ye bakışını bir papazla eşitleyen bir ülkenin başkanına güven duyulmaz, itibar edilmez. Unutulmasın ki bizi adam yerine koymayanı biz insan bile görmeyiz, göremeyiz.

Terör örgütleriyle ilişkisi ve iltisakı belli olan bir şahsın, casusluk suçlamasıyla tutuklanan bir misyonerin, 2 yılı bile dolmadan serbest kalması adalet ilkeleriyle nasıl izah edilecektir? Papaz Brunson kararı, ne söylenirse söylensin, nasıl tevil edilirse edilsin, milletimizi üzmüş ve yaralamıştır.

"Atatürk'ün gerçek varisi Türk milletidir, İş Bankası hisseleri doğruca Hazine'ye devredilmelidir"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek varisi büyük Türk milletidir. Bugünkü CHP'nin Atatürk ile yolları çoktan ayrılmıştır. Siz kim Atatürk kimdir? Sizin nereniz Atatürk'e benzemektedir? Sizin neyiniz Atatürk'ü hatırlatmaktadır? Yok öyle mirasyedilik. İş Bankası hisseleri doğruca Hazine'ye devredilmelidir.

Kaynak: TRT Haber, AA