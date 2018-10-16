  • 16 EKIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 5.79
    EURO 6.704
  • BIST 98631.27
    ALTIN 227.042
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Freeland ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.  

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER