Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Freeland ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Freeland ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı ile görüştü
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