MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP yerel seçimlerde İstanbul'da aday göstermeyecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul'da belediye başkan adayı çıkarmayacak. Açıklamayı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı.

Bahçeli, Ankara ve İzmir'in belediye başkan adayları için ise çalıştıklarını söyledi. AK Parti ile yerel seçimde ittifak yapılması ile ilgili ise henüz görüşme talebinin olmadığını açıkladı. MHP lideri, Cumhur ittifakının bozulacak basit bir ittifak olmadığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İstanbul'da çıkarttığımız adayların geçmişte ne kadar oy aldıkları belli. Aday çıkartıp belediye başkanlığını kazanamayacağınız yerde bir aday çıkarıp, 'bizim de adayımız var' demenin bir manası var mı?" değerlendirmesinde bulundu.

"MHP kendisini kandırmaz"

MHP yerel seçimlerde İstanbul'da aday göstermeyecek ancak ilçeler için durum farklı.

İstanbul'un ilçelerinde MHP'nin de aday çıkartacağı yerlerin bulunduğunu söyleyen Bahçeli, "MHP İstanbul'da bir aday çıkartarak kendi kendini kandırarak Türk siyasetinde varlığını devam ettiremez." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisini izleyen habercilerle bir araya geldi.

Yerel seçim ittifakı

Ankara ve İzmir için ise "çalışıyoruz" mesajı veren Bahçeli, ittifak konusunda AK Parti ile görüşme için henüz talep olmadığını söyledi. Cumhur ittifakının zedelemesinin mümkün olmadığına vurgu yaptı.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı basit bir ittifak değildir. Önemli bir ittifaktır. İttifak mısır püsküllü değil ki en ufak bir rüzgarda sallansın. Yel kayadan bir şey almaz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den sağduyu çağrısı

Terörle bağlantılı adaylara dikkat çekerek CHP ve diğer partilere sağduyu çağrısı yapan Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü;

"CHP'nin ve diğer siyasi partilerin tekrar kayyum öncesine dönüşebilecek bir yerel yönetim yapılanmasına müsaade etmeyecek sağduyu ortaya koyması lazım. CHP'de sağ yok duyudan da şüpheliyim."

"Türkiye'yi götürmek istedikleri yere bakın"

Tuzağa bakın, oyuna bakın, Türkiye'yi götürmek istedikleri yere bakın. Çatışmasız bölgenin oluşması noktasındaki mutabakat Türkiye için hayırlı olmuştur. Böyle bir durumda Esed'le görüşüp ne yapacaksınız? CHP bu aklından vazgeçmelidir. Tükenmekte olan, cinayet küpünün içerisinde gittikçe canileşen bir insanla Türkiye Cumhuriyeti'ni muhatap kılmanın kime ne faydası var? Sayın Cumhurbaşkanı görüşmeye kalkarsa tarihi hata yapar.

"CHP tehlikeli sularda yüzüyor"

CHP, hisseleri Atatürk’ün gerçek varisi Türk milletine iade etsin. CHP tehlikeli sularda yüzüyor. Halk hareketinden de neye hevesleniyorsa onu da bilmemiz lazım. Eğer gezi gibi bir olayı kast ediyorlarsa o bir defa yüzlerine güldü ikinci defa güldürmez. Bu sevdadan vazgeçsinler.

MHP'nin af teklifi

Bahçeli, partisinin hazırladığı af teklifinin pazartesi Meclis'e sunulacağını da açıkladı.

Kaynak: TRT Haber