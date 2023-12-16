MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhur İttifakı 31 Mart 2024 için yola koyulmuştur. AK Parti ile çözemeyeceğimiz bir mesele olmayacaktır. Tarafımız belli ve değişmedi. AK Parti ile müzakerelerde öncelik Türkiye Yüzyılı. Ne söz verdiysek tutarız.

Dünyada devletine çemkiren bir muhalefet daha yoktur.

Şeyh Said'in isminin Diyarbakır'da bir bulvara verilmesi Diyarbakırlı vatandaşlara hakarettir.

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