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MHP, düzensiz göçmenlere yardım eli uzatıyor
[Fotoğraf: AA ]
Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Yunanistan sınırındaki düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı. MHP, düzensiz göçmenlere kıyafet, çadır ve battaniye yardımında bulunacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Yunanistan'ın insanlık dışı davranışlarla düzensiz göçmenlere eziyet ettiğini söyledi.
Kıyafet, çadır ve battaniye yardımı yapılacak
Yalçın, özellikle 0-10 yaş grubu düzensiz göçmenlerin çocuklarının içler acısı durumunun önüne geçmek için MHP tarafından çalışma başlatıldığını açıkladı.
Bu kapsamda Edirne MHP İl Başkanlığı ve Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı görevlendirildi.
Düzensiz göçmenlere kıyafet, çadır ve battaniye yardımı yapılacak.
Çocuklar için "Göçmen Kreşi'' kurulacak
Düzensiz göçmenlerin çocukları için de geçici ''Göçmen Kreşi'' kurulacak.
Etiketler: semih yalçın mülteci düzensiz göçmenSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 20:11
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