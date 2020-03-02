Adnan Oktar'ın kız getirme sorumlu yöneticisi Bora Yıldız ile 15 yaşında yolda tanıştığını belirten Teker, örgüte getirilmek için örgüt üyesi biri ile sahte evlilik yaparak evlendirildiğini, düğün günü de Adnan Oktar'ın evine bırakıldığını söyledi.

Yılan kadın figürü

Oktar'ın talimatıyla, örgütte ön planda olan kadınların vücutlarına "yılan kadın figürü" dövmeler çizildiğini anlatan Teker, damgalamanın sebebinin örgütten olası ayrılık durumunda evlenmelerinin ve işe alınmalarının önüne geçmek olduğunu ifade etti.

Teker, "Adnan Oktar ayrıca örgütten ayrılanlar için bunların bebeklerini, çocuklarını öldürmek lazım. münafıklık bulaşıcı, babadan oğula geçer diyerek örgüt içinde kalanlara gözdağı veriyordu. Sürekli devletten yetkili kişilerle görüştüğü izlemini veriyordu" dedi.

Tutuklu kaldığı döneme de değinen Teker, cezaevinden Adnan Oktar'a övücü, eğlenceli mektuplar yazılması talimatı aldıklarını söyledi.

Teker, talimat doğrultusunda mektup yazdığını da belirtti.