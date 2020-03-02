CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nun tek gündem maddesi Bahar Kalkanı harekatıydı.

Harekatta gelinen nokta ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öztrak, "Şehitler Tepesi" tartışmasıyla ilgili, "Sayın Erdoğan bu Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi koşullarda söylendiğinin bile farkında değildir. Burada söz konusu olan vatandır. Vatan söz konusu olduğu zaman bu vatanı korumak için herkes elinden gelen her şeyi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Meclis'in olağanüstü toplanmamasıyla ilgili de konuşan Öztrak, "Analarımız kınalı kuzularını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne emanet etmişlerdir. Bunu biz demiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası diyor. Anayasamıza göre ordumuzun başkomutanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin manevi varlığından ayrılamaz." dedi.

İdlib'deki alçak saldırısının ardından, CHP'de MYK 5 gün içinde 3. kez toplandı. Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek verildi.