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Gündem
AA 29.06.2026 09:29

MHP Çeşme İlçe Başkanlığına Galip Uluçam yeniden seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çeşme İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Galip Uluçam yeniden seçildi.

MHP Çeşme İlçe Başkanlığına Galip Uluçam yeniden seçildi

Çeşme Çakabey Kültür Merkezi'ndeki kongrede konuşan MHP İl Başkanı Veysel Şahin, başarılı çalışmalarından dolayı Uluçam'ı tebrik etti.

Terörsüz Türkiye hedefine değinen Şahin, "Bilge liderimizin ifade ettiği gibi 'İç cephe tahkim edilmeden dış cephe korunamaz.' Bizim yürüttüğümüz bu süreç bir pazarlık ya da taviz süreci değil, devletin kararlılığıyla terörün tamamen tasfiye edilmesi sürecidir" dedi.

Kongrede yeniden ilçe başkanı seçilen Uluçam ise ayrıştıran değil birleştiren bir siyaset anlayışını benimsediklerini söyledi.

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