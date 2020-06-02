Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, "Teröre karşı yürütülen mücadele kararlılıkla sürdürülecek." ifadeleri kullanıldı.

MGK'nın ardından açıklanan bildirinin başlıkları şöyle;

Türkiye'nin Akdeniz'deki çalışmaları

Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz'deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş; ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir.

Koronavirüsle mücadele

Salgınla mücadelede ülkemizin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere başarısının altı çizilmiştir.

Meşru hükümetin Libya'da barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabaya ülkemiz tarafından verilen askeri danışmanlık hizmeti sürdürülecektir.

Suriye'nin toprak bütünlüğü

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri doğrultusunda çok boyutlu çalışmaları sürdürme kararlılığı teyit edilmiştir.