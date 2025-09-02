Açık 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.09.2025 06:54

Mevlid Kandili yarın idrak edilecek

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili yarın idrak edilecek.

Mevlid Kandili yarın idrak edilecek

Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.

Özellikle İslam toplumlarının büyük bir kısmında yoğun ilgi gören Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat (Kurtuluş Vesilesi)" adlı mesnevisi, besteli veya kendine has bir şekilde irticalen mevlit merasimlerinde okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek.

ETİKETLER
Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid Kandili
Sıradaki Haber
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:16
Diyarbakır'da zehir taciri 14 kişi tutuklandı
08:02
İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde dükkan yangını: Çok sayıda iş yerine sıçradı
07:58
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
06:55
Kötü hava koşullarından Barselona'ya dönen tekneler tekrar Gazze'ye doğru yola çıktı
06:36
Chicago'da hafta sonu 30'dan fazla silahlı saldırı gerçekleşti: 7 kişi öldü
06:27
Piyasada gözler yarına çevrildi: İhracat ve enflasyon verileri açıklanacak
Katil İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin göçü sürüyor
Katil İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin göçü sürüyor
FOTO FOKUS
İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde dükkan yangını: Çok sayıda iş yerine sıçradı
İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde dükkan yangını: Çok sayıda iş yerine sıçradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ