Gündem
AA 01.09.2025 22:57

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı

Yüksek Askeri Şura toplantısında Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilen Bayraktaroğlu ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye ziyarette bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı

Bayraktaroğlu ve beraberindekiler ayrıca, KKTC milli liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarları ile Boğaz Şehitliği'ni ziyaret ederek anıt özel defterlerini imzaladı.

Genelkurmay KKTC
