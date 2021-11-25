İstanbul'da metroda maske tartışmasında araya giren kadına bıçak çekerek, tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz tutuklandı.

Saldırganın "silahla tehdit" suçundan tutuklanma talebinin gerekçesi ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturmada görevlendirilen savcı, tutuklama talebinin gerekçesinde çarpıcı ifadeler kullandı.

"Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalı"

Saldırının sadece Senanur Damgacı'ya değil tüm kadınlara yönelik olduğunu söyleyen Savcı Fatmagül Yörük, saldırganın neden tutuklanması gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"Kent yaşamında insanların topluca bir arada bulundukları etkinlik alanları, rekreasyon alanları, toplu taşıma araçları ve durakları ile buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabul ile beraber, şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır.

Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar, sonrasında eyleme döner, olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür, şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz; kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır."

Savcı Yörük, saldırganın kullandığı takdirde öldürücü olacağı kesin olan bir kesici aletle tehdit ve yaralamaya teşebbüs eyleminde bulunmasının suçun vahamet derecesini artırdığını da söyledi.