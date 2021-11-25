Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan binaların yerine inşa edilen konutlarla ilgili TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un, açıklamalarının satır başları şöyle;

30 Ekim'de tüm Türkiye İzmir için ağladı, üzüldü. 84 milyon vatandaşımız İzmir için vatandaşlarımızı enkazdan bir an önce çıkarabilmek için dua ettik. Hızlı bir proje başlatmamız gerekiyordu. İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini yapacaktık. 7 ayrı bölge belirledik Bayraklı'da. Toplam 5 bin 74 bağımsız bölümü içeren deprem dönüşüm projesi başlattık. Yatırım bedeli de 2 milyar 200 milyon lira. Yarın inşallah 569 konutumuzu yani Bayraklı'daki konutların hemen hemen yarısının teslimini yapacağız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de yapımı tamamlanan deprem konutlarına dair @trthaber 'de açıklama yapıyor. https://t.co/kmwIpILOt0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2021

"İlk önce zemin güçlendirmesi yaptık"

Mimariyi tasarlarken yöresel mimariye uygun olsun istedik. Zemin artı 4-5 katı geçmeyecek şekilde. Bayraklı'daki bu binaların yan yatmasının yıkılmasının en önemli sebeplerinden biri zeminin sıvılaşması zeminin kalitesiz olmasıydı. Zeminin güçlendirilmesi için yoğun çaba içerisine girdik. İlk önce zemin güçlendirmesi yaptık. Bayraklı'da hak sahibi olan her vatandaşımıza bu konutlardan birini veriyor olacağız.

"Afet konutu diyeceğimiz dairelerden değil"

Üst düzey diyeceğimiz orta ve orta üstü kesime hitap eden ısı yalıtımlı birinci sınıf malzeme kullanılan daireler. Artık afet konutu diyeceğimiz dairelerden değil.

"Ankara, İstanbul ve İzmir'de böyle sitelerde aidat miktarları bu fiyatlarda"

Bayraklı'da 7 ayrı bölgede hak sahibi vatandaşlarımız var. Burada evi yıkılan her vatandaşımız Bayraklı'da 1 daireye sahip olacak. 2+1 dairelerimiz 160 ila 180 bin lira arasında bir fiyat belirledik ve 740 liradan başlayan taksitlerle. Artık baktığınızda Ankara, İzmir ve İstanbul gibi böyle sitelerde aidat miktarları bu fiyatlarda ki bu ödemeler 2 yıl ödemesiz, 18 yıl da faizsiz şekilde yapılacak AFAD'dan hak sahibi vatandaşlarımız için. 3+1'ler de 220 ila 260 bin lira arasında değişiyor. Onların da ödemeleri 1050 liradan başlayan taksitlerle.

"Daireler kentimize kimlik katacak daireler oldu"

Binaların hepsinin altında daire sayısına göre otoparkı mevcut. Vatandaşlarımız bizim katlarımız düşüyor dairelerimiz küçülüyor mu diye bir endişeleri vardı. Daireler kentimize kimlik katacak daireler oldu. 30 Ekim'de nasıl İzmir için üzüldüysek yarın da İzmir için gururu sevinci yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle konutlarımızın teslimini yapacağız.