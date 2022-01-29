Bölücü teröristlerin yıllarca yuvalanmaya çalıştığı bu dağlarda, Mehmetçik 7/24 teyakkuzda. 2 bin rakımlık, karlı sarp dağlarla çevrili zorlu coğrafyada, sıcaklık -40'a kadar düşüyor.

Üs bölgesi, yılın büyük bir kısmını karlar altında geçiriyor. Mehmetçik, üs bölgesine ulaşmak için bile zorlu bir mücadele veriyor.

Teknolojinin tüm imkanlarını kullandığı bölgede Mehmetçik, araziye de sık sık çıkıyor.

Yerli imkanlarla son teknoloji sistemler kullanılıyor

Modüler üs bölgesi, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'nın iştiraki Aselsan tarafından milli ve yerli imkanlarla üretilen son teknoloji silah sistemleriyle donatıldı.

Bölgedeki her hareketlilik kamera ve 360 derece radar sistemleriyle algılanıyor. Tehlikelere karşı tank ve ağır silahlarla anında müdahale ediliyor.

Ayakta durmanın bile zor olduğu bölgede, metrelerce karda askerler bölgeyi tarıyor. Karlar altında mücadele gece saatlerinde de sürüyor.