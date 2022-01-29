Eski Beşiktaş yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na, 27 Ocak günü saat 00.30 sıralarında, Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırı düzenlenmişti.

Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilmiş. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurtarılamamıştı. Olayla ilgili, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Soruşturma kapsamında, cinayetle ilgili 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Böylece toplam şüpheli sayısı 11 oldu.

Şüphelilerin Emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan ilk açıklamada şunlar kaydedilmişti;

"Yapılan araştırmalarda olayın alacak-verecek meselesinden dolayı meydana geldiği belirlenmiştir. Konuyla ilgili kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."