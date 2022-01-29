Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.