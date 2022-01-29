Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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