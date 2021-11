Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Mesut, Türkçe ve İngilizce olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." notunu düştü.

Football Talks with our President R.T.E and Rıdvan Dilmen//

Sayın Cumhurbaşkanımız R.T.E ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti. pic.twitter.com/2EHiub3nig