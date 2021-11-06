Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
[Fotoğraf: @MesutOzil1088/Twitter]
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Mesut, Türkçe ve İngilizce olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." notunu düştü.
Football Talks with our President R.T.E and Rıdvan Dilmen//— Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 5, 2021
Sayın Cumhurbaşkanımız R.T.E ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti. pic.twitter.com/2EHiub3nig
Etiketler: Mesut Özil Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe
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