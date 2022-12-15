İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz'da cezaevlerinde uyuşturucu operasyonlarında 36 bin kişinin yattığını belirten Bakan Soylu, bu sayının 120 bini geçtiğini belirtti:

"Terörle mücadele gibi uyuşturucuyla da aynı mücadeleyi devam ettiriyoruz. Şu anda 36 bin sayısı 120 bin sayısına 800 sayısına çıktı. Hem uyuşturucunun organizatörlüğünü yapanlar hem imal ve ticaretini yapanlar ve diğer uyuşturucu suçuna bulaşanlarla ilgili yargıyla, emniyetle hep birlikte el birliğiyle bir mücadele ortaya konulmaktadır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mersin'de açıklama yapıyor. https://t.co/AjW9L37qKi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 15, 2022

137 şüpheliden 131'i yakalandı

Soylu, Mersin'de başlatılan operasyon ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Mersin'de 4 aydır devam eden bizim projeli operasyon olarak nitelendirdiğimiz bu organizasyon ağını çökertmeye yönelik yaklaşık 137 hedefimiz vardı. Bugün sabah 137 şüpheliden 131'i gözaltına alındı. 1960 polis bu operasyona katıldı, helikopter, İHA, 18 narkotik dedektör köpek, özel harekat unsurlarımızla birlikte başarılı bir operasyon gerçekleştirildi."

"Avrupa'da ve dünyada uyuşturucudan ölümler yükselirken bizde düşüyor"

Uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız şekilde sürdüğünü belirten Soylu, "Türkiye'nin birçok yerinde "Narkoalan Projesi" uyguluyoruz. Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümler 941'den 270'e düştü. Avrupa'da ve dünyada yükselirken bizde bu sayı düşüyor. Biz bir evladımızı bile bu illete kaptıramayız" dedi.

"Attığımız her adım uyuşturucuyla mücadelede bizi başarıya doğru götürüyor"

Uyuşturucunun kullanıldığı önemli alanlardan birinin metruk binalar olduğunu aktaran Bakan Soylu şöyle konuştu:

"120 bin metruk bina tespit ettik ve 89 binini yıktık. Geri kalan 17 binini ise rehabilite ettik, bunlar tarihi eserler ve yıkılması gerekmeyen binalar. Yaklaşık 15 bin civarında bina kaldı. Metruk binalarda uyuşturunun kullanım oranı bundan 3 yıl önce yüzde 30'lar civarındaydı, şimdi yüzde 20'ler civarına düştü. Attığımız her adım uyuşturucuyla mücadelede bizi başarıya doğru götürüyor."