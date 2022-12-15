Savaşlarda ara bulucu, krizlerde çözüm üretici....

Sorunlarda ise vatandaşlarını kurtarıcı rol üstleniyor.

Türk dışişleri, diplomatik başarıları ile dikkati çekiyor. Bu başarıya etki eden en önemli unsurlardan biri de geniş diplomatik temsilcilik ağı...

Türkiye, dünyanın en büyük 5'inci diplomatik ağına sahip ülke

Dünyanın hemen her noktasında dış temsilcilikleri aracılığı ile bayrağını dalgalandıran Türkiye, bu sayı ile dünyanın en büyük 5'inci diplomatik ağına sahip ülke konumunda.

Dış temsilciliklerin sayısında özellikle son 20 yılda büyük artış oldu. Bu da Türkiye'nin etki gücünün artmasında önemli rol oynadı.

'Ağımızın genişlemesi ülkelerle ilişkilerimize de ciddi katkılar sunuyor'

Dış temsilcilik sayısının 2002'de 163 iken bugün 257'ye çıkarılmasının çok önemli olduğunu belirten Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, "Resmi temsilcilerimizin olması ve diplomatik ağımızın genişlemesi o bulunduğumuz ülkenin veya bölgenin aynı zamanda Türkiye ile resmi ve yapısal ilişkiler geliştirmesinde de orta ve uzun vadede ciddi anlamda katkıları oluyor" dedi.

Türkiye, vatandaş ve soydaşlarına dış temsilciliklerde 1 yıl içinde 3 milyondan fazla konsolosluk hizmeti sundu.