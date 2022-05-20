Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 08:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin merkezli organize suç örgütüne operasyon: 56 gözaltı kararı
Mersin merkezli 8 ilde 56 suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.
Mersin'deki operasyona yaklaşık 300 polis katılıyor.
Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Etiketler: Suç Örgütü Mersin
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