Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 22:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ı telefonla arayarak, Anadolu Efes’in THY Avrupa Liginde finale yükselmesini tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek finale yükselen Anadolu Efes’e başarılar diledi.
Etiketler: Anadolu Efes Avrupa Kupaları Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 21:57
- 21:38
- 21:21
- 21:36
- 21:06
Sıradaki Haber
İçişleri Bakanı Soylu, valilerle 'göç ve metamfetamin' konularını görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz