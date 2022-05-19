19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda TRT, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Deneyimli yayıncılar ve milli sporcular TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması spor etkinliğinde bir araya geldi.

Öğrenciler önce Hünkar Mutlu, Erdoğan Arıkan, Buket Sevinç Aykın ve Süleyman Çil ile spor yayıncılığının teori boyutunu dinledi, ardından deneyimli isimler ile teorik olarak öğrendikleri konuları atölye çalışmaları ile pratiğe döktü.

TRT Genel Müdürlüğü’nün genç misafirleri atölye çalışmasının ardından TRT kampüsünde bisiklet yarışı yaptı, yarış sırasında da yayıncılık ve teknik konularda kariyer hedefi olanlar çekim uygulamasını deneyimleme fırsatı buldu. İlgi alanı spor muhabirliği olan ise milli sporcularla söyleşi yaparak habercilik deneyimi elde etti.

Maç yayıncılığı, yorumculuk ve spor spikerliği alanında kendini geliştirmek isteyen gençler de TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve TRT yöneticileri, ekran yüzleri ve profesyonel sporculardan oluşan takımların gerçekleştirdiği halı saha futbol maçında görev aldı.

Sobacı: “Gençlerin uzmanlaşmasını önemsiyoruz”

Maç sonrası TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması katılımcıları ile bir araya gelen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, gençlerle sohbet etti. TRT Genel Müdürü, yayıncılık ve meslekte uzmanlaşmanın önemine dikkat çekti ve şöyle konuştu:

“Biz spor yayıncılığını önemseyen kamu yayıncısıyız ve yayıncılık açısından en fazla üzerinde durduğumuz hususlardan biri uzmanlaşma ilkesi. Genç iletişimci arkadaşların uzmanlaştıkları takdirde başarılı olacaklarına inanıyorum. Dolayısıyla birçok etkinliğimizi sadece masa başında bırakmıyoruz, atölye çalışmaları ve söyleşilerle sahaya getirmeye çalışıyoruz.”

#19Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında @trtgiy ve @trtspor iş birliğiyle düzenlediğimiz etkinlikte, sporcularımızı ve gençlerimizi kampüsümüzde ağırladık.

Bu güzel günde bizimle oldukları için genç arkadaşlarımıza ve spor camiamızın değerli isimlerine teşekkürler. pic.twitter.com/O2frcinShS — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) May 19, 2022

Maç sonrası da TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmacılarıyla bir araya gelen Sobacı, gençlerle sohbet etti, sorularını yanıtladı.