Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İstanbul'da, "Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" gerçekleştirilecek.

İstanbul depremi için dev tatbikat, merkez üssü Adalar olan 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla yapılacak. Tahliye, kurtarma ve yerleştirme kapasitesi, binlerce personelin katılımıyla test edilecek. 18 farklı noktada gerçekleştirilecek tatbikatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizzat yönetecek.

Tatbikatta sadece arama kurtarma araçları değil, mobil mutfak araçlarından haberleşme araçlarına, helikopterlerden botlara kadar bütün araçlar kullanılacak.

5 bin çadır kuruldu

Senaryo kapsamında afetzedeler için 5 bin barınma çadırı kuruldu. Hem Kağıthane'de hem de Bakırköy'de bu barınma alanları vatandaşlar için hazır hale getirildi.

AFAD Acil Mobil uygulaması da tatbikat boyunca aktif olacak. Senaryo kapsamında, depremden etkilenenler güvenli toplanma yerlerine gidecek. Burada tahliye ve sağlık hizmetleri sağlanacak.

Görüntüler tek bir merkezde toplanacak

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türkiye'deki tüm görüntüleme sistemlerinden İHA'lara, helikopterlerden dronelara, kent güvenlik aktarım istasyonlarından mobil aktarım istasyonlarına kadar hepsinin aynı anda bir merkezden görüntülenmesini sağlayacak bir sistemi de bugün vesilesiyle hayata geçireceklerini söyledi.

Tatbikatta devletin tüm kurumlarından yetkililer de yer alacak.

Senaryoda hava, kara ve deniz unsurlarından faydalanılacak.

Kamera: Sefa Bakış