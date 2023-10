Meral Akşener: Bunun adı Netanyahu terörüdür

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, İsrail'in dün akşam Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarına değindi.

Meral Akşener, İsrail'in "yaşadığı terör saldırısından" sonra teröre karşı savaş iddiasıyla sivilleri hedef alabilecek ve hastaneyi bile bombalayacak kadar gaddarlaştığını, alçaldığını, terörizme dönüştüğünü vurguladı.

İsrail'in saldırılarını "düpedüz terör" olarak değerlendiren Akşener, "Çünkü devletler hastane bombalamaz, sivilleri hedef almaz. Dün gece tüm insani değerleri hiçe sayan, artık alçak bir mezalime dönüşen bu eylemler, teröre karşı savaş değil, bizzat Netanyahu terörüdür." diye konuştu.

"Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitleri'dir"

İsrail'in hastane saldırılarının tarihi bir ibret vesikası olduğunu dile getiren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün gece yaşananlar, 1938 yılı Almanyası'nda yaşayan Yahudilerin bir soğuk kasım akşamı yaşadıklarının günümüzdeki gölgesidir. Hitler canisinin Kristal Gece Komplosu'nun mağduru olan bir halkın lideri, bugün çıkmış yeni bir kristal gecenin faili olmuştur. Önce çıktılar 'Hastaneyi Hamas bombaladı, biz yapmadık' dediler. Kimse bu yalana inanmayınca bu sefer de 'İslami Cihad Örgütü'nün attığı füze yolunu şaşırdı' diyecek kadar alçaldılar. Bu saatten sonra katil Netanyahu için söylenecek hiçbir söz kalmamıştır. O, 21. yüzyılın yeni Hitleri'dir. Holokost'u yaşamış bir halkın yüz karasıdır. Zaman farklı, zihniyet aynı zihniyettir ve derhal yargılanmalıdır. Bölgemiz ve 21. yüzyılın dünyası, bu katıksız barbarlığa daha fazla sessiz kalamaz. Medeni değerleri savunduğunu iddia eden her ülke, her uluslararası örgüt, her insan, bu vahşete karşı tutum almalıdır. Yoksa savunduğunu iddia ettiği değerleri inkar etmiş olur. Dün Hitler'in Çekoslovakya'yı işgaline ses çıkarmayan Rusya, Fransa ve İngiltere yönetimleri nasıl ki halklarının acı bedeller ödemesine sebep oldularsa bugün de bu zıvanadan çıkmış faşiste 'dur' diyemeyen bir dünya yeni ve ağır bedeller ödeyecektir."

Tüm dünyaya çağrıda bulunan Akşener, kafaları kuma gömmenin zamanının artık geçtiğini, içinde Filistinlileri barındırmayan demokrasi ahkamları üzerinden mağduriyet üretme çabalarının vadesinin dolduğunu, dünkü büyük soykırımın acıları üzerinden bugünün terörünü aklama ikiyüzlülüğünün bayatladığını kaydetti.

Meral Akşener, "Vakit artık çok geç olmadan, bu gidişata dur deme vaktidir. Vakit artık sağduyu ve vicdanı hakim kılma vaktidir. Vakit artık vahşete son verip adaletin ve hukukun önünü açma vaktidir. Yaşananlar, dünya kamuoyu için büyük bir sınavdır. Ya bu acılardan ders alıp yaraları saracağız ya da Orta Doğu'nun bir acı ve gözyaşı coğrafyası kalmasına göz yumacağız. Ya vicdanda ve adalette birleşeceğiz ya da bir daha birleşmemek üzere nefretle ayrışacağız. Ya bu sınavı geçip insani değerleri dünyada hakim kılacağız ya da sınıfta kalıp zulmün hüküm sürdüğü yeni bir dünyaya boyun eğeceğiz." ifadesini kullandı.