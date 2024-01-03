Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'teki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine göre bu yılın ilk yarısı için yüzde 15 ve enflasyon farklarından oluşan artış yapılacak.

TRT Haber'de maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

Yüzde 2,98 aylık enflasyon ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 oldu.

Memurlardaki bu yüzde 49,25'lik oranın yüzde 15'lik kısmı ocak zammı. Yüzde 29,78'de enflasyon farkından gelen artış. Dolayısıyla ikisi aritmetik olarak toplanmıyor, bunların çarpımı sonucu çıkan rakam yüzde 49,25.

Memurun zam oranı belli oldu.

Memur ve emeklisinin zam oranı 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49,25 düzeyinde hesaplandı. pic.twitter.com/OXM7A1Qh2j — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 3, 2024

"En düşük memur maaşı 32 bin 835 lira seviyesine çıkacaktır"

En düşük devlet memuru maaşı 22 bin lira seviyelerinde olduğunu düşünürsek aile yardımı ile birlikte 32 bin 835 lira seviyelerine çıkacağını söyleyebiliriz.

Memurların maaşları her ayın 15'inde yatıyor. Dolayısıyla 15 Ocak'ta bu yüzde 49,25'in uygulandığı maaş zammını zaten görecekler bordrolarında. Fark da genellikle bir hafta içerisinde fark bordrosu olarak maaşlarına yatırılıyor. 1'i ile 14'ü arasında çünkü bu artışlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olduğu ve memurlar 15'inde maaşlarını peşin aldıkları için 1'i ile 14'ü arasındaki yüzde 49,25'lik farkı alacaklar ama 14 günlük farkı alacaklar.

Örneğin şube müdürü 32 bin 400 lira seviyelerindeydi. 1/4 derecesine gelmiş bir şube müdürü yaklaşık 43 bin lira seviyelerine geliyor. 9/1 derecesinde bir memur 22 bin 938 lira alıyordu onun da yaklaşık olarak 34 bin lira seviyelerine çıktı. 1/4 derecesine gelmiş bir öğretmen 26 bin lira seviyelerinde alıyordu, 39 bin lira seviyelerine çıktı. 8/1 derecesinde polis memuru 29 bin 500 lira alıyordu o da yaklaşık olarak 43-44 bin lira seviyelerine yükseldi. Her bir meslek gurubu kendi açısından değerlendirebilir. Tam olarak hesaplamak için mevcut ele geçen maaşı 1,49 ile çarpıldığında ortaya çıkacaktır.

SSK ve Bağkur emeklisine refah payı verilecek mi?

Bu kapsamda SSK ve Bağkur emeklilerinin ise kök maaşlarına bu artış olacak. Bu noktada özellikle hükümetin 7 bin 500 noktasında ve aradaki fark noktasında nasıl bir adım atacağını belki bugün belki bir kaç gün içerisinde görebiliriz. Ama herhangi bir şey yapılmadığı takdirde SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışı yüzde 37,57. Orada bir düzenleme yapılma ihtimalini kuvvetle muhtemel değerlendiriyorum.

"En düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 800 lira seviyesine gelecektir"

Memur maaşları doğrudan memur emeklilerini de etkiliyor toplu sözleşme kapsamında. Memur emeklileri de yüzde 49,25 alacaklar. Orada da en düşük 14 bin 800 seviyelerine gelecektir. Bunu kabaca ifade ediyorum.

İşçi emeklileri tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında alıyorlar. Hangi gün alacaklarsa artış yansımış olan aylıklarını alacaklar. Bağkur emeklileri ise her ayın 25'i ile 28'i arasında alıyorlar. Onlar da 28 Ocak'a kadar aylıklarını almış olacaklar.

Kıdem tazminatı tavan tutarı arttı

Memur maaşına bağlı olarak maaşı etkilenen kesimler var. Kıdem tazminatı tavanı tutarı belli oluyor demiştik. Kıdem tazminatı tavan tutarı şu anda 23 bin 448 lira, yüzde 49,25 oranında artacak. Bunları söylüyoruz fakat memur maaş katsayısı belirleniyor ve buralarda küçük sapmalar olabilir. Yani kıdem tazminatı tavan tutarı arttı.

65 yaş aylığı, evde bakım aylığı ve engelli aylıkları da arttı

İkincisi 65 yaş aylığı alanlar yani şu anda 65 yaş aylığı 2 bin 348 lira. Dolayısıyla bu da yine yüzde 49,25 oranında arttı. Kabaca bin 125 lira arttığında 3 bin 475 lira seviyelerine çıktı. Evde bakım maaşı alan 569 bin vatandaşımız var. O da biliyorsunuz 5 bin 97 liraydı. Yani bu rakamla birlikte yaklaşık olarak bu da 7 bin 500 seviyelerine çıktı. Engelli aylıkları yüzde 40 ile 69 arasında olan bin 874 liraydı. O da 2 bin 700 lira seviyelerine çıkıcak. Yüzde 70 üzeri alanlar 2 bin 811 lira alıyorlardı, 4 bin 200 seviyelerine çıkacak.