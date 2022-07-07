Temmuz ayı memur ve memur emeklisinin maaşları Kurban Bayramı öncesinde hesaplarda olacak.

Haziran ayı enflasyonu ile belli olan yeni maaşlar yarın hesaplara yatacak.

Memur ve emeklileri yüzde 41,69 oranında zam alacak.

En düşük memur maaşı 9 bin 105 liraya, en düşük emekli maaşı ise 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya çıkacak.

İkramiye ödemeleri bugün sona erecek

Emeklilerin Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri de hesaplara yatmaya devam ediyor.

4/B'li Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyeleri de bugün ödeniyor.