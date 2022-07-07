Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 09:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Türker Gürsoy, ikinci başkanı Ali Gürsoy ve üye Ender Şenol görevden alındı.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına Mehmet Akif Eroğlu, İkinci başkanlığa Davut Menteş, üyeliklere ise Yusuf Dinç ve Mahmut Güngör atandı.
Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldı.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete
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