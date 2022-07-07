Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Memur maaşları yarın yatacak
[Fotograf: AA]
Milyonlarca memurun zamlı maaşları yarın hesaplarda olacak.
Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde hesaplarda olacak.
Haziran ayı enflasyonu ile belli olan yeni maaşlar yarın hesaplara yatacak.
Memurlar yüzde 41,69 oranında zam alacak.
En düşük memur maaşı 9 bin 105 liraya çıkacak.
İkramiye ödemeleri bugün sona erecek
Emeklilerin Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri de hesaplara yatmaya devam ediyor.
4/B'li Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyeleri de bugün ödeniyor.
Etiketler: Emekli Kurban Bayramı
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