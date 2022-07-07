Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakup'u ağırlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. İtalyan ve Somalili konuklarını ağırlayan Erdoğan, bugün Ankara'da Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk başbakan Yakup'u Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.
İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya başkanlık edecek.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.
Bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalanacak.
Erdoğan ve Yakup'un ortak basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Malezya
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