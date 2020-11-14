Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde ederek bizleri gururlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimize ve onların kahraman ordusunun kahraman askerlerine ithaf olunur." ifadeleri kullanıldı.

Klipte, Mehmetçiğin yanı sıra Azerbaycan askerinin faaliyet görüntüleri kullanıldı.

MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan klipte "Komando Marşı (Korku Nedir Bilmeyiz)" ile şair Yahya Kemal Beyatlı'nın "Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur Ya Rabbi" dizeleri ve Ekrem Şama'ya ait "Bu Bayrak" eserleri rap tarzında seslendiriliyor.