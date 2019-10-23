Yurdun dört bir yanından binlerce öğrenci, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere mektup gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin mektupları okuduğu görüntüleri yayınlamaya devam ediyor.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber